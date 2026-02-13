Projection du film 7 jours en Juin

2 Village de l’Amont Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Projection du film 7 jours en juin , suivie d’une rencontre avec l’équipe du film qui partagera avec vous les coulisses et des anecdotes de tournage. .

2 Village de l’Amont Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection du film 7 jours en Juin

L’événement Projection du film 7 jours en Juin Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Baie du Cotentin