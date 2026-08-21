Projection du film des Résidences, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Fontfreyde - Centre photographique · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Projection du film des Résidences 19 et 20 septembre Hôtel Fontfreyde – Centre photographique Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Redécouvrez le patrimoine ainsi que l’évolution de la ville et ses alentours grâce à la projection d’un film nourri par les images des résidences d’artistes accueillies par le Centre photographique depuis 2004.
En salle de médiation (RDC).
Hôtel Fontfreyde – Centre photographique 34 rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33473423180 https://clermont-ferrand.fr/hotel-fontfreyde-centre-photographique Logis du XVIe siècle, modifié en partie au XVIIIe, chef d’œuvre de la Renaissance. La maison se compose de deux corps de logis reliés par une galerie longeant une cour ouverte, galerie dont le départ se fait sur l’escalier d’une tourelle qui dessert les étages. La façade sur cour présente la superposition d’ordres dorique, ionique, corinthien par des pilastres entre lesquels s’ouvrent les baies qui éclairent l’intérieur. La distribution intérieure a été modifiée au XVIIIe siècle. Classé Monument historique, il abrite le centre photographique depuis 2010.
Redécouvrez le patrimoine ainsi que l’évolution de la ville et ses alentours grâce à la projection d’un film nourri par les images des résidences d’artistes accueillies par le Centre photographique …
©Ministère de la Culture
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