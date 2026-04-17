Projection du film Follement(e) Place Saint-Jacques Metz

Metz

Projection du film Follement(e)

Place Saint-Jacques Le Klub Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Genre comédie | Durée 1 heure 37′

Pour leur premier rendez-vous, Lara invite Piero dans son appartement à Rome. Mais ils ne sont pas tout à fait seuls. Dans leurs pensées, une galerie de personnages bien encombrants interprète leurs émotions en commentant, sabotant ou encourageant chaque geste, chaque mot, chaque silence. Une soirée. Deux inconnus. Et une chance de tomber amoureux… Follement(e).Tout public

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Place Saint-Jacques Le Klub Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Genre: comedy | Running time: 1 hr 37 min

For their first date, Lara invites Piero to her apartment in Rome. But they’re not quite alone. In their thoughts, a gallery of cumbersome characters interpret their emotions, commenting, sabotaging or encouraging every gesture, every word, every silence. One evening. Two strangers. And a chance to fall in love? Madly.

L’événement Projection du film Follement(e) Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ