Projection du film « Henri Matisse » de François Campaux, Musée Matisse, Nice

Projection du film « Henri Matisse » de François Campaux Samedi 23 mai, 18h15, 19h15, 20h15 Musée Matisse Alpes-Maritimes

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:40:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:40:00+02:00

À l’initiative d’ARGOS FILMS et de Michel Valio, le film Henri Matisse de François Campaux a été restauré en 4K à partir des éléments négatifs d’origine. Cette restauration réalisée par ÉCLAIR CLASSICS, avec le concours de La Cinémathèque française et du Centre national du cinéma et de l’image animée, a été soutenue par le Musée Matisse Nice et le musée départemental Henri Matisse – Le Cateau-Cambrésis. Le Musée Matisse Nice a acquis récemment une copie 35 mm issue du retour pellicule de la version restaurée du film.

Tourné pendant l’hiver 1945-1946, à Paris puis à Vence, ce film documentaire conçu dans l’immédiat après-guerre est un outil de diffusion de l’art moderne français – dont Matisse est alors une figure incontestée –, il sera notamment diffusé aux États-Unis. Jalon dans le film sur l’art, il inspirera quelques années plus tard à Georges Clouzot son Mystère Picasso.

Durée : 25 minutes

Places limitées. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Point de rendez-vous : L’auditorium (niveau -2)

Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493810808 https://www.musee-matisse-nice.org Fruit d’une histoire singulière, la collection du musée s’est constituée grâce à la générosité d’Henri Matisse (1869-1954) et de sa famille. En 1953, l’artiste donne à la Ville de Nice un ensemble d’œuvres à l’origine du musée monographique actuel dont Océanie, la mer et Océanie, le ciel (1946). Amélie Matisse, son épouse, complète cet ensemble en 1960 par le legs de peintures et de près d’une centaine de dessins. Les enfants de l’artiste ainsi que leurs héritiers perpétuent ce geste par le don de sculptures, gravures, livres illustrés, céramiques, gouaches découpées, comme l’ensemble des travaux préparatoires aux chasubles de la chapelle du Rosaire, à Vence. Ce fonds est également enrichi de nombreux objets personnels de l’artiste, véritables modèles et acteurs de son œuvre. Issue des ateliers d’Henri Matisse, la collection du Musée Matisse Nice est l’une des plus importantes dans le monde car elle offre un panorama complet du travail de l’artiste. Bus : Lignes 5, 16, 18, 33, 40, 70 – Arrêt : Arènes / Musée Matisse. Vélo en libre-service : Louer un vélo à assistance électrique ou musculaire grâce aux services de Lime et Pony. Voiture : Stationnements libres aux alentours du musée. 4 accès piétons au jardin des Arènes : avenue des Arènes de Cimiez, boulevard de Cimiez, avenue du Monastère, place du Monastère.

À l’initiative d’ARGOS FILMS et de Michel Valio, le film Henri Matisse de François Campaux a été restauré en 4K à partir des éléments négatifs d’origine. Cette restauration réalisée par ÉCLAIR avec a…

© Ville de Nice