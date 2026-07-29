Informations pratiques

Arreau

Projection du film La Transhumance en héritage

Mairie Salle du Conseil ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Lundi 10 août 2026 à 18h00, salle du conseil de la Mairie d’Arreau

Projection du film “La Transhumance en héritage”, suivie d’un échange avec la présence de François Cascara, berger.

L’événement s’inscrit dans l’année internationale des parcours et des pasteurs proclamée par les Nations unies en 2026, et dans la continuité de la Foire aux bestiaux transfrontalière d’Arreau.

Un pot convivial sera organisé à l’issue de la projection.

.

Mairie Salle du Conseil ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monday, August 10, 2026, at 6:00 p.m., Arreau Town Hall Council Chamber:

Screening of the film *La Transhumance en héritage*, followed by a discussion with François Cascara, a shepherd.

This event is part of the International Year of Pastoral Landscapes and Herders, proclaimed by the United Nations in 2026, and follows on from the Arreau Cross-Border Livestock Fair.

A friendly reception will be held following the screening.

L’événement Projection du film La Transhumance en héritage Arreau a été mis à jour le 2026-07-25 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65