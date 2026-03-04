Projection du film « L’attachement », Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Projection du film « L’attachement » 17 et 18 mars Cinéma Théâtre De La Ville

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T18:00:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T21:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00

Un jeune veuf, qui doit faire face tout seul au monde complexe de la parentalité, tente d’élever au mieux ses deux enfants. Sa voisine de pallier, une libraire féministe célibataire, a choisi de ne pas devenir mère. Les deux foyers sont liés par des sentiments d’affection réciproques, mais d’autres adultes attachés aux enfants entrent aussi en jeu. L’enfance à éduquer et à protéger est le ciment des relations familiales. Dans ce contexte de relations diverses et dispersives, ce n’est pas la famille qui organise et gère la croissance des enfants, mais l’affection et l’attachement des proches.

Réalisation : Carine Tardieu

Interprètes : Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï et César Botti

FRANCE, 2024, 93 minutes

Dans le cadre de la Saison Culturelle Cinéma

Cinéma Théâtre De La Ville Rue Xavier de Maistre, 21, Aosta Aoste 11100 Vallée d’Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie