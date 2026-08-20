AGENDA · Percy-en-Normandie
Projection du film : Peau d’âne, Salle de spectacle, Percy-en-Normandie
dimanche 20 septembre 2026 · Salle de spectacle · Percy-en-Normandie
Informations pratiques
Projection du film : Peau d’âne Dimanche 20 septembre, 17h30 Salle de spectacle Manche
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Projection du film Peau d’âne
Salle de spectacle 22 avenue Général Bradley, 50410 Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie
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©ville de percy-en-normandie
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