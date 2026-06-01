Sare

Projection du film Tasio de Montxo Armendariz

Parc Suharriaga Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le film Tasio de Montxo Armendáriz sera projeté au Parc Suharriaga. L’ouverture du Gaztetxe se fera à partir de 20h00, permettant à chacun de profiter du lieu avant la séance. La projection débutera à 22h00.

À travers le parcours d’un charbonnier profondément attaché à sa liberté et à sa terre Tasio nous plonge dans le monde rural basque et navarrais d’autrefois. Ce film sensible et authentique met en lumière un mode de vie simple, proche de la nature et témoigne des profondes transformations qu’a connues le monde rural au fil du temps.

Pour avoir un aperçu du film avant la projection, vous pouvez découvrir la bande-annonce en cliquant sur le lien https://vimeo.com/1068857028?fl=pl&fe=vl

Film en espagnol sous-titré en français. .

Parc Suharriaga Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection du film Tasio de Montxo Armendariz

L’événement Projection du film Tasio de Montxo Armendariz Sare a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque