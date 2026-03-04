Projection du film « Un ours dans le Jura », Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Projection du film « Un ours dans le Jura » 17 et 18 mars Cinéma Théâtre De La Ville

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T15:30:00+01:00 – 2026-03-17T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:00:00+01:00

Le couple formé par Michel et Cathy se déchire et, à la suite d’un accident de la route meurtrier provoqué par un ours, il se retrouve avec les cadavres des deux passagers du véhicule percuté et un sac contenant deux millions d’euros. Alors que Michel et Cathy décident s’ils doivent se débarrasser des corps ou se livrer à la police, les tensions, les secrets et les mensonges minent leurs certitudes et transforment leur vie en un thriller grotesque. Une comédie noire à l’humour caustique menée par deux acteurs remarquables : Laure Calamy et l’acteur-réalisateur du fi lm, Franck Dubosc.

Réalisation : Franck Dubosc

Interprètes : Franck Dubosc, Laure Calamy et Benoît Poelvoorde

FRANCE, BELGIQUE, 2024, 109 minutes

Dans le cadre de la Saison Culturelle Cinéma

Cinéma Théâtre De La Ville Rue Xavier de Maistre, 21, Aosta Aoste 11100 Vallée d’Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie