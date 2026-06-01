Projection du match de foot France-Norvège ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 26 juin 2026.

Gisors

Projection du match de foot France-Norvège

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Après une belle entrée en matière des Bleus, place à un match qui pourrait être décisif pour la suite de la compétition.

Installez-vous confortablement, commandez une bière artisanale, partagez une planche entre amis et profitez de la toute nouvelle gourmandise à la carte les frites.

L’occasion parfaite pour passer une soirée conviviale, soutenir l’équipe de France et partager ensemble les émotions du football. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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L’événement Projection du match de foot France-Norvège Gisors a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme