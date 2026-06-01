Spectacle de théâtre Salle polyvalente Gisors
Spectacle de théâtre Salle polyvalente Gisors vendredi 26 juin 2026.
Gisors
Spectacle de théâtre
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Plongez dans un univers fantastique à l’occasion du spectacle présenté par les élèves de l’École de Musique, Danse et Théâtre Marc Eychenne. Découvrez l’adaptation théâtrale de Sabine Sendra, d’après le roman 1307 Le Secret du Château de Gisors des auteurs de Serawyn, présents à Gisors La Légendaire, Maryse Pepin et Martial Grisé. .
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie-gisors.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de théâtre
L’événement Spectacle de théâtre Gisors a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors 25 juin 2026
- Projection du match de foot France-Norvège ZAC du Mont de Magny Gisors 26 juin 2026
- COMPLET Imitateur mais pas que ! Antoine Donneaux Cinéma Jour de Fête Gisors 30 juin 2026
- Visite et dégustation à la Brasserie De Sutter Gisors 11 juillet 2026
- Visite Contes & Légendes Gisors 18 juillet 2026