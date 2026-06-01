Spectacle de théâtre Salle polyvalente Gisors

Gisors

Spectacle de théâtre

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Plongez dans un univers fantastique à l’occasion du spectacle présenté par les élèves de l’École de Musique, Danse et Théâtre Marc Eychenne. Découvrez l’adaptation théâtrale de Sabine Sendra, d’après le roman 1307 Le Secret du Château de Gisors des auteurs de Serawyn, présents à Gisors La Légendaire, Maryse Pepin et Martial Grisé. .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie-gisors.fr

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English : Spectacle de théâtre

L’événement Spectacle de théâtre Gisors a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme