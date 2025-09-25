Imitateur mais pas que ! Antoine Donneaux Cinéma Jour de Fête Gisors

Imitateur mais pas que ! Antoine Donneaux

Cinéma Jour de Fête 74 Rue de Vienne Gisors Eure

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-06-30 21:50:00

2026-06-30

À 16 ans, il commence à chanter et est mordu par le virus de l’imitation. Nous sommes le 31 mai 2019, Antoine Donneaux remporte le Prix du Public au Tremplin du Rire organisé par le Festival de Rochefort, il a alors 31 ans.

Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque… En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur, mais malgré lui.

Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand-up. Vous parlez des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même, une autre.

Le public est conquis. Ce charismatique artiste laisse l’un ou l’autre personnage bien connu se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitante. La première personnalité qu’il a imitée n’est autre que son père devant son poste de télévision. On sent chez lui un souci d’authenticité.

Et sinon, demanderont certains, est-ce qu’Antoine fait Johnny? . Ben non, enfin, si, presque. Vous verrez bien. Ah, oui, et un petit conseil Antoine Donneaux, imitateur mais pas que… étant à la scène ce qu’un Marvel est au cinéma de super-héros, restez dans la salle après le générique, ou plutôt le rappel, car il y a avec lui aussi une petite surprise à la clé.

Durée 1h20

Tout public

Placement libre assis .

Cinéma Jour de Fête 74 Rue de Vienne Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

