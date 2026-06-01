Gisors

Tous contre la fibromyalgie

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Au programme

– Marché créatif et artisanal,

– Jeux pour enfants,

– Tombola,

– Conférence avec des médecins,

– Concert gratuit.

Restauration et buvette sur place. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 66 50 66 05 les.creations.dulysse27@gmail.com

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English : Tous contre la fibromyalgie

L’événement Tous contre la fibromyalgie Gisors a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme