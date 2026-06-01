Tous contre la fibromyalgie Gisors
Tous contre la fibromyalgie Gisors samedi 13 juin 2026.
Gisors
Tous contre la fibromyalgie
Place de Blanmont Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Au programme
– Marché créatif et artisanal,
– Jeux pour enfants,
– Tombola,
– Conférence avec des médecins,
– Concert gratuit.
Restauration et buvette sur place. .
Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 66 50 66 05 les.creations.dulysse27@gmail.com
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English : Tous contre la fibromyalgie
L’événement Tous contre la fibromyalgie Gisors a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme
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