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Tous contre la fibromyalgie Gisors

Tous contre la fibromyalgie Gisors samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place de Blanmont

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gisors

Tous contre la fibromyalgie

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Au programme
– Marché créatif et artisanal,
– Jeux pour enfants,
– Tombola,
– Conférence avec des médecins,
– Concert gratuit.

Restauration et buvette sur place.   .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 66 50 66 05  les.creations.dulysse27@gmail.com

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English : Tous contre la fibromyalgie

L’événement Tous contre la fibromyalgie Gisors a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme

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