Course du sourire 1ère édition Gisors
Course du sourire 1ère édition Gisors samedi 13 juin 2026.
Gisors
Course du sourire 1ère édition
1 Avenue Victor Hugo Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Course 5 et 10 bornes avec un lot finisher, vestiaires, buvette et tombola sur place.
Au programme
– À 18h30 course enfants (à partir de poussin),
– À 19h15 5 bornes,
– À 20h 10 bornes. .
1 Avenue Victor Hugo Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 87 26 85 06 xenia.kavalewski@cegetel.net
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English : Course du sourire 1ère édition
L’événement Course du sourire 1ère édition Gisors a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme
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