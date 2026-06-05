Gisors

Course du sourire 1ère édition

1 Avenue Victor Hugo Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Course 5 et 10 bornes avec un lot finisher, vestiaires, buvette et tombola sur place.

Au programme

– À 18h30 course enfants (à partir de poussin),

– À 19h15 5 bornes,

– À 20h 10 bornes. .

1 Avenue Victor Hugo Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 87 26 85 06 xenia.kavalewski@cegetel.net

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English : Course du sourire 1ère édition

L’événement Course du sourire 1ère édition Gisors a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme