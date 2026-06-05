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Concert de musiques actuelles Gisors

Concert de musiques actuelles Gisors vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Gisors

Concert de musiques actuelles

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

L’école de musique, danse et théâtre de Gisors vous invite à partager un moment musical avec les groupes Gen Z le Gacy, Norok-U, Come as you are, Witty Banter, unspoken Words et les classes de Thierry Martin.   .

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46  ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

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English : Concert de musiques actuelles

L’événement Concert de musiques actuelles Gisors a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme

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