Concert de musiques actuelles Gisors
Concert de musiques actuelles Gisors vendredi 5 juin 2026.
Gisors
Concert de musiques actuelles
78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’école de musique, danse et théâtre de Gisors vous invite à partager un moment musical avec les groupes Gen Z le Gacy, Norok-U, Come as you are, Witty Banter, unspoken Words et les classes de Thierry Martin. .
78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr
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English : Concert de musiques actuelles
L’événement Concert de musiques actuelles Gisors a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme
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