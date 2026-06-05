Gisors

Concert de musiques actuelles

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’école de musique, danse et théâtre de Gisors vous invite à partager un moment musical avec les groupes Gen Z le Gacy, Norok-U, Come as you are, Witty Banter, unspoken Words et les classes de Thierry Martin. .

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musiques actuelles

L’événement Concert de musiques actuelles Gisors a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme