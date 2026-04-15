Visite libre : les peintres prennent possession du parc environnemental Fréderic Passy, Parc environnemental Frédéric Passy, Gisors

Visite libre : les peintres prennent possession du parc environnemental Fréderic Passy 5 – 7 juin Parc environnemental Frédéric Passy Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Du 5 au 7 juin 2026, àà l’occasion de l’évènement « Rendez-vous aux jardins » les artistes peintres sont exeptionnellement autorisés à s’installer librement dans le parc environnemental Fréderic Passy afin de l’immortaliser.

Des plantes rares, des arbres remarquables, une mare éco-gérée à la faune variée, des oiseaux comme la fauvette ou le martin-pêcheur, tels sont les atouts de ce poumon vert de Gisors… Skate-park, aires de jeux et parcours de santé ouvert à tous, permettent de partager de bons moments en famille ou entre sportifs.

Cet espace de détente et de balade au cœur du centre-ville est traversé par l’Epte et la Troësne. Des tables et des bancs sont à disposition pour pique-niquer.

À ne pas manquer lors de votre découverte du parc, les troncs d’arbres couchés par la tempête de 1999 où des arbres ont repoussé de manière perpendiculaire, un véritable spectacle offert par la nature.

Parc environnemental Frédéric Passy 5 rue des Fontaines, 27140 Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 02 32 27 60 63 https://vexin-normand-tourisme.com/sejourner/a-voir-a-faire/visites/sites-et-monuments-musees-parcs-et-jardins-fermes/parc-environnemental-frederic-passy-gisors-fr-4446179/ Ce parc a été aménagé à l’emplacement de l’ancien couvent des Récollets, fondé au XVIIe siècle. Cet espace de détente et de balade au cœur du centre-ville, traversé par l’Epte et la Troësne, dispose d’aménagements permettant de partager de bons moments en famille ou entre sportifs : aires de jeux et parcours de santé ouvert à tous. À ne pas manquer lors de votre découverte du parc, les troncs d’arbres couchés par la tempête de 1999 où des arbres ont repoussé de manière perpendiculaire, un véritable spectacle offert par la nature. De Paris / Cergy (70 km) : Suivre A15 / N14 / D915 / D15b

De Rouen (60 km) : Suivre N14 via Fleury-sur-Andelle / Ecouis / D14b

De Beauvais (30 km) : Suivre D981 via Auneuil / La Houssoye / Trie-Château

De Dieppe (99 km) : Suivre la D154 en direction d’Arques-la-Bataille puis la D915 en direction de Beauvais/Paris/Forges-les-Eaux

Le stationnement est gratuit à Gisors.

Il existe une zone bleue de stationnement dans le centre-ville, qui limite le stationnement à 1h30 du lundi au samedi de 9h à 19h, avec l’utilisation d’un disque bleu pour afficher son heure d’arrivée.

Train : Paris Saint-Lazare / Gisors – Transilien Ligne J

Bus: https://nomad.normandie.fr/tarifs-et-achats

Du 5 au 7 juin 2026, àà l’occasion de l’évènement « Rendez-vous aux jardins » les artistes peintres sont exeptionnellement autorisés à s’installer librement dans le parc environnemental Fréderic Passy …

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