Soirée K-pop power queens Gisors
Soirée K-pop power queens Gisors vendredi 22 mai 2026.
Gisors
Soirée K-pop power queens
4 Rue Denis Papin Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Mini show, séances photos et dédicaces. .
4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com
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English : Soirée K-pop power queens
L’événement Soirée K-pop power queens Gisors a été mis à jour le 2026-05-09 par Vexin Normand Tourisme
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