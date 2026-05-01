Gisors

Soirée K-pop power queens

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Mini show, séances photos et dédicaces. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

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English : Soirée K-pop power queens

L’événement Soirée K-pop power queens Gisors a été mis à jour le 2026-05-09 par Vexin Normand Tourisme