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Soirée K-pop power queens Gisors

Soirée K-pop power queens Gisors vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 4 Rue Denis Papin

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Gisors

Soirée K-pop power queens

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Mini show, séances photos et dédicaces.   .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64  mouvkids27@gmail.com

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English : Soirée K-pop power queens

L’événement Soirée K-pop power queens Gisors a été mis à jour le 2026-05-09 par Vexin Normand Tourisme

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