Gisors La Légendaire Gisors

Gisors La Légendaire

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Sur l’ensemble du week-end Gisors, La Légendaire proposera aux visiteurs une immersion dans toutes les facettes de la vie du Moyen-Age avec de nombreux spectacles et animations.

Au programme

– Samedi et dimanche de 10h à 11h centre-ville défilé avec des cavaliers, des artistes et toutes personnes costumées voulant s’associer à l’évènement,

– Samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h parc du Château de Gisors spectacles, animations, accrovoile, jeux médiévaux, combats à cheval, jeux de joute, vie des campements, démonstrations de combat, tournois, épreuves sportives et de chevalerie, dressage des chiens avec les oies, jongleurs, musiciens, échassiers… Entrée payante

– Samedi à partir de 21h30 ouverture parc du Château de Gisors, spectacle mêlant effets spéciaux, son, lumière et légende Entrée gratuite

Billetterie pour l’accès au parc du château

– Prévente en ligne adulte 5€ le week-end gratuit pour les enfants 12 ans et personnes en situation de handicap.

Se présenter le jour de l’évènement au chalet muni du e-billet pour récupérer le bracelet d’accès au parc du château.

OU

– Prévente adulte 5€ le week-end gratuit pour les enfants 12 ans et personnes en situation de handicap.

Bracelet à retirer au service évènementiel, 3 rue Boullenger.

– Jour de l’évènement 5€ par adulte et par jour 8 € par adulte pour le week-end.

– Gratuit pour les enfants 12 ans et personnes en situation de handicap.

Retrouvez le plan avec le programme complet sur la page Facebook et le site de la Ville de Gisors. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 evenementiel@mairie-gisors.fr

