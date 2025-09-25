Coup de bluff au cabaret Les Grands Théâtres Salle polyvalente Gisors

Coup de bluff au cabaret Les Grands Théâtres

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:10:00

Date(s) :

2026-05-29

Avec Jérôme Anthony, Franck Leboeuf et Nicolas Vitiello.

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite.

Malgré l’aide de Céleste (Véronique Demonge), meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan.

Jusqu’au jour où Tonio (Frank Leboeuf), escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ?

Lorsque la police (Christine Lemler) débarque, tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.

Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret.

Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Jérome Anthony rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler et Veronique Demonge. Ils se réunissent pour la 5ème fois après les succès de « Ma belle mère et moi », « Ma belle mère et moi 9 mois après », « L’art n’a cœur » et « Drôle de campagne ».

Durée 1h40

Tout public

Placement libre assis .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

English : Coup de bluff au cabaret Les Grands Théâtres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Coup de bluff au cabaret Les Grands Théâtres Gisors a été mis à jour le 2025-09-25 par Vexin Normand Tourisme