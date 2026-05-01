Les plantes sauvages de ma ville Gisors
Les plantes sauvages de ma ville Gisors vendredi 29 mai 2026.
Gisors
Les plantes sauvages de ma ville
Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:30:00
fin : 2026-05-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Partez en balade dans Gisors, avec Gilles, pour découvrir les secrets des plantes sauvages. Souvent qualifiées de mauvaises herbes, elles sont en fait bien utiles et ont des utilisations parfois méconnues, le guide vous présentera les atouts de chaque plante. .
Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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English : Les plantes sauvages de ma ville
L’événement Les plantes sauvages de ma ville Gisors a été mis à jour le 2026-04-29 par Vexin Normand Tourisme
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