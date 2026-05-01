Soirée S.B.K. ZAC du Mont-de-Magny Gisors
Soirée S.B.K. ZAC du Mont-de-Magny Gisors vendredi 29 mai 2026.
Gisors
Soirée S.B.K.
ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Avec Karine et Salsa Pappa, venez prendre un cours de bachata de 20h à 20h45, un cours de kizomba de 20h45 à 21h30.
Continuez ensuite à danser avec la soirée S.B.K. à partir de 21h45. .
ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Soirée S.B.K.
L’événement Soirée S.B.K. Gisors a été mis à jour le 2026-05-22 par Vexin Normand Tourisme
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