Concert L French Où T ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert L French Où T

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Reggae/Dub

Au programme de cette soirée exceptionnelle, un voyage dans l’univers reggae, hip hop, dub, dancehall, afrobeat et shatta de L French Où T. Accrochez vos ceintures, c’est un voyage de 3 heures dans le temps qu’il propose, passant des meilleurs titres de son premier album L’écrit des maux , sorti en 2019 (disponible sur toutes les plateformes), aux titres exclusifs de son nouveau projet R3NAISSANCE 2.0 dont 2 clips sont disponibles sur sa chaîne YouTube (Oneby one, et Libre). .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert L French Où T

L’événement Concert L French Où T Gisors a été mis à jour le 2026-05-12 par Vexin Normand Tourisme