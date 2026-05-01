Concert Bluetone ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Bluetone ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 15 mai 2026.
Gisors
Concert Bluetone
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Rhythm and blues blues.
Le groupe Bluetone est un quatuor instrumental clavier guitare basse batterie qui vous replongera dans la musique US des années 60-70, le son universel qui plaît à toutes les générations. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Bluetone
L’événement Concert Bluetone Gisors a été mis à jour le 2026-05-12 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- Gisors La Légendaire Gisors 16 mai 2026
- La Guinguette Éphémère Parc environnemental Frédéric Passy Gisors 16 mai 2026
- La Guinguette Éphémère Parc environnemental Frédéric Passy Gisors 16 mai 2026
- Concert L French Où T ZAC du Mont de Magny Gisors 16 mai 2026
- Debout les vaches, la mer monte ! Cinéma Jour de Fête Gisors 21 mai 2026