Concert Bluetone ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert Bluetone

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Rhythm and blues blues.

Le groupe Bluetone est un quatuor instrumental clavier guitare basse batterie qui vous replongera dans la musique US des années 60-70, le son universel qui plaît à toutes les générations. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Bluetone

L’événement Concert Bluetone Gisors a été mis à jour le 2026-05-12 par Vexin Normand Tourisme