Debout les vaches, la mer monte ! Cinéma Jour de Fête Gisors
Debout les vaches, la mer monte ! Cinéma Jour de Fête Gisors jeudi 21 mai 2026.
Gisors
Debout les vaches, la mer monte !
Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Un spectacle réaliste, porteur d’espoir sur les effets du réchauffement climatique en Normandie.
À partir de 13 ans. .
Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39
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English : Debout les vaches, la mer monte !
L’événement Debout les vaches, la mer monte ! Gisors a été mis à jour le 2026-05-07 par Vexin Normand Tourisme
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