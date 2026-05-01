Debout les vaches, la mer monte ! Cinéma Jour de Fête Gisors

Gisors

Debout les vaches, la mer monte !

Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Un spectacle réaliste, porteur d’espoir sur les effets du réchauffement climatique en Normandie.

À partir de 13 ans. .

Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39

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English : Debout les vaches, la mer monte !

L’événement Debout les vaches, la mer monte ! Gisors a été mis à jour le 2026-05-07 par Vexin Normand Tourisme