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Debout les vaches, la mer monte ! Cinéma Jour de Fête Gisors

Debout les vaches, la mer monte ! Cinéma Jour de Fête Gisors jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Cinéma Jour de Fête

Adresse : 3 Place des Libertés

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Gisors

Debout les vaches, la mer monte !

Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Un spectacle réaliste, porteur d’espoir sur les effets du réchauffement climatique en Normandie.
À partir de 13 ans.   .

Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39 

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English : Debout les vaches, la mer monte !

L’événement Debout les vaches, la mer monte ! Gisors a été mis à jour le 2026-05-07 par Vexin Normand Tourisme

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