Visite guidée aux flambeaux château de Gisors Gisors
Visite guidée aux flambeaux château de Gisors Gisors vendredi 29 mai 2026.
Visite guidée aux flambeaux
château de Gisors Place Général de Blanmont Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
21h Départ de la visite guidée aux flambeaux Départ du château, déambulation dans le parc visite des bannetons et présentation de la fausse braie, de l’Epte, du lavoir, de chute d’eau, et de l’église. .
château de Gisors Place Général de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 11 56 87 75 patrimoine@mairie-gisors.fr
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English : Visite guidée aux flambeaux
L’événement Visite guidée aux flambeaux Gisors a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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