Pierres en Lumières Visite guidée aux flambeaux Place de Blanmont Gisors
Pierres en Lumières Visite guidée aux flambeaux Place de Blanmont Gisors vendredi 29 mai 2026.
Gisors
Pierres en Lumières Visite guidée aux flambeaux
Place de Blanmont Château de Gisors Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Départ de la visite guidée aux flambeaux au château. Déambulation dans le parc visite des bannetons et présentation de la fausse braie, de l’Epte, du lavoir, de la chute d’eau et de l’église. .
Place de Blanmont Château de Gisors Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 76 direction.patrimoine@mairie-gisors.fr
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English : Pierres en Lumières Visite guidée aux flambeaux
L’événement Pierres en Lumières Visite guidée aux flambeaux Gisors a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme
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