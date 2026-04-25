La Guinguette Éphémère Parc environnemental Frédéric Passy Gisors

Gisors

La Guinguette Éphémère

Parc environnemental Frédéric Passy 5 rue des Fontaines Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

La Guinguette Éphémère est de retour.

Bulle de campagne en centre-ville, dans le parc environnemental Frédéric Passy, chaque samedi soir, à partir du 16 mai (excepté en cas de pluie).

Venez découvrir un nouvel orchestre et une restauration changeante selon les semaines. .

Parc environnemental Frédéric Passy 5 rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 11 69 82 83

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English : La Guinguette Éphémère

L’événement La Guinguette Éphémère Gisors a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme