Tournoi Odin Gisors
Tournoi Odin Gisors dimanche 10 mai 2026.
Gisors
Tournoi Odin
5 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10
À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez à un tournoi Odin, as d’or du jeu de l’année en 2025. .
5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr
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English : Tournoi Odin
L’événement Tournoi Odin Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme
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