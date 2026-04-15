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Tournoi Odin Gisors

Tournoi Odin Gisors dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 5 Place des Libertés

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Gisors

Tournoi Odin

5 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :
2026-05-10

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez à un tournoi Odin, as d’or du jeu de l’année en 2025.   .

5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie   mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr

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English : Tournoi Odin

L’événement Tournoi Odin Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme

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