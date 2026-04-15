Gisors

Tournoi Odin

5 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez à un tournoi Odin, as d’or du jeu de l’année en 2025. .

5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr

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English : Tournoi Odin

L’événement Tournoi Odin Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme