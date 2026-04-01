Soirée jam session Gisors
Soirée jam session Gisors vendredi 24 avril 2026.
Gisors
Soirée jam session
5 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Durant toute une soirée la médiathèque ouvre ses portes et met ses instruments à disposition de tous ceux qui souhaitent jouer, partager et écouter. .
5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr
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English : Soirée jam session
L’événement Soirée jam session Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme
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