Concert Old Time Fiddle ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Old Time Fiddle ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 25 avril 2026.
Gisors
Concert Old Time Fiddle
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Country music
Old Time Fiddle c’est un spectacle dynamique rendant hommage aux plus grands noms de la country (Willie NELSON, Hank WILLIAMS, Tom PAXTON, Merle TRAVIS ou encore Bill MONROE).
Son répertoire composé des plus grands standards country, bluegrass, old time et rock en fait le groupe idéal pour les fans de country. La musique folk des Appalaches est dérivée de diverses influences musique traditionnelle irlandaise et écossaise. Les musiciens des Appalaches ont été déterminent sur le développement des autres genres old time, country et bluegrass.
Les instruments utilisés sont le banjo, le fiddle (violon), le dulcimer et la guitare. C’est le dynamisme et la pulsion rythmique de ces musiciens qui inspirent le groupe, pour le plus grand bonheur des auditeurs et danseurs de tous âges. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Old Time Fiddle
L’événement Concert Old Time Fiddle Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme
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