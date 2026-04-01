Rencontre Véronique Petit Gisors
Rencontre Véronique Petit Gisors mercredi 29 avril 2026.
Gisors
Rencontre Véronique Petit
5 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Rencontrez l’autrice de Celle qui dit vrai , un roman jeunesse et policier. .
5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr
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English : Rencontre Véronique Petit
L’événement Rencontre Véronique Petit Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme
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