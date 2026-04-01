Gisors

Rencontre Véronique Petit

5 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Rencontrez l’autrice de Celle qui dit vrai , un roman jeunesse et policier. .

5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr

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English : Rencontre Véronique Petit

L’événement Rencontre Véronique Petit Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme