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Soirée S.B.K. ZAC du Mont-de-Magny Gisors

Soirée S.B.K. ZAC du Mont-de-Magny Gisors vendredi 24 avril 2026.

Lieu : ZAC du Mont-de-Magny

Adresse : 15 Route de Paris

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Gisors

Soirée S.B.K.

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Avec Karine et Salsa Pappa, venez prendre un cours de bachata de 20h à 20h45, un cours de kizomba de 20h45 à 21h30.
Continuez ensuite à danser avec la soirée S.B.K. à partir de 21h45.   .

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Soirée S.B.K.

L’événement Soirée S.B.K. Gisors a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme

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