Visite libre : les peintres prennent possession du parc du château de Gisors, Château de Gisors, Gisors

Visite libre : les peintres prennent possession du parc du château de Gisors 5 – 7 juin Château de Gisors Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Du 5 au 7 juin 2026, à l’occasion de l’évènement « Rendez-vous aux jardins » les artistes peintres sont exeptionnellement autorisés à s’installer librement dans le parc du chateau de Gisors afin de l’immortaliser.

Le contour extérieur du glacis du château a servi de promenade aux habitants de Gisors dès la première moitié du XVIIIème siècle. C’est à leur demande que Fouquet de Belle-Isle, duc de Gisors, consentit à planter une partie des premiers arbres qui les ornent. Ce n’est qu’à partir de la moitié du XIXème siècle que Monsieur Thierry, maire de Gisors de 1848 à 1862 transforma la forteresse et son enceinte en jardins publics.

Vastes et agréables, les jardins et les promenades du château de Gisors sont classés aux sites en 1940. Cette protection garantit le caractère remarquable du paysage. Et aujourd’hui encore, il est plaisant de profiter sous les ombrageuses allées séculaires bordées de hêtres, d’ormes, de tilleuls, de marronniers et de platanes et de se promener dans les jardins et allées du château de Gisors.

Château de Gisors Place Blanmont, 27140 Gisors, France Gisors 27140 Eure Normandie +33232276076 https://www.ville-gisors.fr/chateau Toute l’année, visitez gratuitement le parc du château fort de Gisors.

Du parc, on peut admirer cet édifice impressionnant qui surplombe la ville de Gisors, avec une vue sur ses maisons médiévales et sa splendide église, ouverte à la visite libre également.

Tout au long de l’année, vous apprécierez, comme tous les Gisorsiens, de vous promener dans ce vaste parc de 3 hectares. L’été, on aime profiter de l’ombre de ses grands arbres centenaires pour se rafraîchir ou faire une pause pique-nique sur l’une des tables au niveau des bannetons, d’où vous surplomberez le château. Le point de vue sur le château vu des bannetons vaut le détour. On y accède par la place Blanmont, au niveau de la statue du Général Blanmont. Train : Paris Saint-Lazare / Gisors – Transilien Ligne J. En voiture : De Paris / Cergy (70 km) : Suivre A15 / N14 / D915 / D15b De Rouen (60 km) : Suivre N14 via Fleury-sur-Andelle / Ecouis / D14b De Beauvais (30 km) : Suivre D981 via Auneuil / La Houssoye / Trie-Château De Dieppe (99 km) : Suivre la D154 en direction d’Arques-la-Bataille puis la D915 en direction de Beauvais/Paris/Forges-les-Eaux. Le stationnement est gratuit à Gisors.

Du 5 au 7 juin 2026, à l’occasion de l’évènement « Rendez-vous aux jardins » les artistes peintres sont exeptionnellement autorisés à s’installer librement dans le parc du chateau de Gisors afin de du…

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