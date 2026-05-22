Gisors

À la fête du chien

Rue Camille Desmoulins Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Une journée 100 % wouaf, animée par des démonstrations, des jeux canins, l’élection de mister et miss chien et un baptême en kart (à réserver au 06 31 10 56 99). Exposants et maquillage pour enfants sur place. .

Rue Camille Desmoulins Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 31 10 56 99

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English : À la fête du chien

L’événement À la fête du chien Gisors a été mis à jour le 2026-05-20 par Vexin Normand Tourisme