Ouverture de la Chapelle Saint-Luc de l’ancienne léproserie Saint-Lazare, Gisors, Gisors

Ouverture de la Chapelle Saint-Luc de l’ancienne léproserie Saint-Lazare 13 et 14 juin Gisors Eure

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

La léproserie de Gisors fut fondée en 1210 par Jean de Gisors. La chapelle fut remaniée tout au long du Moyen Âge. D’une superficie de 110 m², elle se compose actuellement de deux parties rectangulaires : l’une, construite en moellons de pierre de taille calcaire, l’autre, un peu plus étroite, à colombages avec pans de bois.

En 1967, l’Hôpital cède l’ancienne chapelle à la Ville pour le franc symbolique. Classée au titre des Monuments Historiques en 1992, sa restauration commence en 1996. De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric), célèbre artiste peintre monténégrin, en peint l’intérieur du « Jugement Dernier ».

Cette œuvre monumentale constitue un exemple rare de peintures contemporaines commandées pour un édifice.

Ce site est ouvert uniquement 10 jours par ans pour public individuel: aux Journées Européennes de l’Archéologie et aux Journées Européennes du Patrimoine et tous les troisièmes dimanches du mois de mai à octobre.

Présentations samedi 13 et dimanche 14 Juin 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Gratuité exceptionnelle

Adresse de la chapelle : 18/22 route de Rouen – 27140 Gisors

Gisors 18/22 route de Rouen Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 02 32 27 60 76 https://www.ville-gisors.fr/la-leproserie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gisors.fr/preparer-votre-visite »}] La léproserie Saint-Lazare de Gisors, fondée en 1210 par Jean de Gisors, était un lieu d’accueil et d’isolement pour les lépreux, doté de terres agricoles pour leur subsistance. Aujourd’hui, il n’en reste que la chapelle Saint-Luc classée Monument historique, et un corps de ferme privé. Transformée en Bureau des Pauvres au XVIIIème siècle, puis en grange à la Révolution, la chapelle, restaurée dans les années 90′ abrite désormais une fresque contemporaine de l’artiste Dado. Le site est ouvert au public lors des Journées Européennes de l’Archéologie, lors des Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. parking à proximité

La léproserie de Gisors fut fondée en 1210 par Jean de Gisors. La chapelle fut remaniée tout au long du Moyen Âge. D’une superficie de 110 m², elle se compose actuellement de deux parties : l’une, en…

©Ville de Gisors