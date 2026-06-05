Gisors

Le géant du rire

5 Rue des Fontaines Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le géant du rire est à Gisors. Préparez vos abdos pour une explosion de joie. Les bénéfices seront reversés à l’ADSB de Gisors. .

5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 85 50 90 64

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English : Le géant du rire

L’événement Le géant du rire Gisors a été mis à jour le 2026-05-27 par Vexin Normand Tourisme