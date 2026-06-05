Le géant du rire Gisors
Le géant du rire Gisors samedi 13 juin 2026.
Gisors
Le géant du rire
5 Rue des Fontaines Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le géant du rire est à Gisors. Préparez vos abdos pour une explosion de joie. Les bénéfices seront reversés à l’ADSB de Gisors. .
5 Rue des Fontaines Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 85 50 90 64
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English : Le géant du rire
L’événement Le géant du rire Gisors a été mis à jour le 2026-05-27 par Vexin Normand Tourisme
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