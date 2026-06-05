Gisors

Journées Européennes de l’Archéologie Léproserie Saint-Lazare de Gisors

18-22 Rue de Rouen Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion des Jounées Européennes de l’Archéologie, des présentations de la chapelle Saint Luc seront proposées. Cette ouverture exceptionnelle de la chapelle de l’ancienne léproserie de Gisors permettra au public de s’imprégner de l’histoire de l’édifice classé au titre des Monuments Historiques où des excavations archéologiques sont toujours visibles.

La léproserie de Gisors fut fondée en 1210 par Jean de Gisors. La chapelle fut remaniée tout au long du Moyen-Âge. D’une superficie de 110 m², elle se compose actuellement de deux parties rectangulaires l’une, construite en moellons de pierre de taille calcaire, l’autre, un peu plus étroite, à colombages avec pans de bois.

En 1967, l’Hôpital cède l’ancienne chapelle à la Ville pour le franc symbolique. Classée au titre des Monuments Historiques en 1992, sa restauration commence en 1996. De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric), célèbre artiste peintre monténégrin, en peint l’intérieur du Jugement Dernier .

Cette œuvre monumentale constitue un exemple rare de peintures contemporaines commandées pour un édifice.

Ce site est ouvert uniquement 10 jours par ans pour public individuel: aux Journées Européennes de l’Archéologie et aux Journées Européennes du Patrimoine et tous les troisièmes dimanches du mois de mai à octobre. .

18-22 Rue de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr

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English : Journées Européennes de l’Archéologie Léproserie Saint-Lazare de Gisors

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Léproserie Saint-Lazare de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme