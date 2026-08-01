Projection en plein air Le piano des deux rives Promenade de la Vézère Les Eyzies

dimanche 23 août 2026 · Promenade de la Vézère · Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Projection en plein air Le piano des deux rives

Promenade de la Vézère Jardin public Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 19:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

19h30. La restauration d’un piano Gaveau de 1912 fait ressurgir son histoire algérienne et des souvenirs de guerre, jusqu’à sa renaissance en musique. Prix libre

Ce gaveau de 1912 était le piano d’études de ma soeur Anne-Marie, à Alger dans les années 60 ; il sommeillait dans une grange aux Eyzies depuis 50 ans. En le démontant pour le restaurer, Philippe re-découvre des objets qui évoquent la guerre d’indépendance algérienne et des marques qui révèlent d’étranges coïncidences.

Je pars sur les traces du piano, sa fabrication près de Paris, son exportation à Oran, sa présence à Alger. Je filme sa longue restauration, jusqu’au concert qui le voit renaitre à la musique lumineuse de Ravel et aux couleurs des mélodies orientales.

Un film écrit, réalisé et monté par Hélène Lioult.

Participation libre. .

Promenade de la Vézère Jardin public Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 06 74 28

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English : Projection en plein air Le piano des deux rives

7:30 p.m. The restoration of a 1912 Gaveau piano brings to light its Algerian history and memories of war, leading to its musical rebirth. Pay what you wish

L’événement Projection en plein air Le piano des deux rives Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère