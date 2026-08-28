Projection et débat à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite Le Félibrige Marignane

Informations pratiques

Marignane

Projection et débat à la maison de retraite Le Félibrige

Jeudi 8 octobre 2026.

A 14h30. Maison de retraite Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre de La Semaine Bleue , la maison de retraite Le Félibrige vous propose la projection du court-métrage Le soleil (comédie) suivie d’une rencontre avec le réalisateur Samuel Massilia.

Venez nombreux !

Un court métrage de Samuel Massilia

Avec Mickaël Migliorini, Alexandra Holzhammer, Régis Marvin Merveille N’Kissi Moggzi…



Synopsis

Micka, en contrat d’engagement, est en stage dans une maison de retraite après avoir menti sur ses ambitions. Son énergie et son charme naturel vont bouleverser la vie des résidents.

(Source ALLOCINE)



Le Soleil a été sélectionné aux Rencontres Cinématographiques de Salon-de-Provence en mars 2025. .

Maison de retraite Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

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English :

As part of La Semaine Bleue, the Le Félibrige retirement home invites you to a screening of the short film Le soleil (comedy), followed by a Q&A with director Samuel Massilia.

We hope to see many of you there!

L’événement Projection et débat à la maison de retraite Le Félibrige Marignane a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Marignane