Projection film d’Erckmann-Chatrian Salle des fêtes Abreschviller
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Abreschviller
Informations pratiques
Abreschviller
Projection film d’Erckmann-Chatrian
Salle des fêtes 84 Rue Général Jordy Abreschviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Alexandre Chatrian, la commune d’Abreschviller vous propose une conférence et projection du film Phalsbourg et la plume d’Erckmann-Chatrian . La projection sera présentée par Laurent GOERGLER. Entrée libre et gratuite. Venez nombreux !Tout public
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Salle des fêtes 84 Rue Général Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32 mairie@abreschviller.fr
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English :
As part of the bicentennial celebration of Alexandre Chatrian’s birth, the town of Abreschviller invites you to a lecture and screening of the film “Phalsbourg and the Pen of Erckmann-Chatrian.” The screening will be hosted by Laurent GOERGLER. Admission is free. We hope to see many of you there!
L’événement Projection film d’Erckmann-Chatrian Abreschviller a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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