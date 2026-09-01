Projection film d’Erckmann-Chatrian Salle des fêtes Abreschviller

Informations pratiques

Abreschviller

Projection film d’Erckmann-Chatrian

Salle des fêtes 84 Rue Général Jordy Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Alexandre Chatrian, la commune d’Abreschviller vous propose une conférence et projection du film Phalsbourg et la plume d’Erckmann-Chatrian . La projection sera présentée par Laurent GOERGLER. Entrée libre et gratuite. Venez nombreux !Tout public

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Salle des fêtes 84 Rue Général Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32 mairie@abreschviller.fr

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English :

As part of the bicentennial celebration of Alexandre Chatrian’s birth, the town of Abreschviller invites you to a lecture and screening of the film “Phalsbourg and the Pen of Erckmann-Chatrian.” The screening will be hosted by Laurent GOERGLER. Admission is free. We hope to see many of you there!

L’événement Projection film d’Erckmann-Chatrian Abreschviller a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD