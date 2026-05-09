PROJECTION FILM ‘MA VIE DE COURGETTE’ Avène
PROJECTION FILM ‘MA VIE DE COURGETTE’ Avène dimanche 21 juin 2026.
Avène
PROJECTION FILM ‘MA VIE DE COURGETTE’
69 quai des tanneries Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Projection du film Alabama Monroe à la salle polyvalente d’Avène. Organisé par le Foyer rural, entrée gratuite et pour tous.
Projection du film Alabama Monroe à la salle polyvalente d’Avène. Organisé par le Foyer rural, entrée gratuite et pour tous. .
69 quai des tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38
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English : PROJECTION FILM ‘MA VIE DE COURGETTE’
Screening of the film Alabama Monroe at the Salle polyvalente in Avène. Organized by the Foyer rural, free admission for all.
L’événement PROJECTION FILM ‘MA VIE DE COURGETTE’ Avène a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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