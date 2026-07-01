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Projection Garonne vue par Garonne Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

vendredi 24 juillet 2026 · Place de la Libération · Cadillac-sur-Garonne

Projection Garonne vue par Garonne Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Libération
Adresse
Cinéma Lux
Ville
33410 Cadillac-sur-Garonne
Département
Gironde
Tarif
4.5 4.5 Tarif de base plein tarif

Cadillac-sur-Garonne

Projection Garonne vue par Garonne

Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, projection du documentaire de Hélène Michel-Caillet.   .

Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 

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English : Projection Garonne vue par Garonne

L’événement Projection Garonne vue par Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud

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