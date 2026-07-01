Projection Garonne vue par Garonne Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne
vendredi 24 juillet 2026 · Place de la Libération · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Projection Garonne vue par Garonne
Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, projection du documentaire de Hélène Michel-Caillet. .
Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13
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English : Projection Garonne vue par Garonne
L’événement Projection Garonne vue par Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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