Projection Garonne vue par Garonne Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Projection Garonne vue par Garonne

Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, projection du documentaire de Hélène Michel-Caillet. .

Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13

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English : Projection Garonne vue par Garonne

L’événement Projection Garonne vue par Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud