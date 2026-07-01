Projection : « Gurs, banalité du mal ? », Auditorium Bedat, Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Projection : « Gurs, banalité du mal ? » Vendredi 18 septembre, 18h00 Auditorium Bedat Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

« Gurs, banalité du mal ? », un documentaire réalisé par Pierre Vidal

Projection suivie d’un débat, organisée par l’association Terres de mémoires et de luttes.

Avons-nous tiré les leçons du drame du camp de Gurs, longtemps oublié et effacé des mémoires ? Le concept de « banalité du mal », élaboré par la philosophe Hannah Arendt, elle-même internée dans ce camp, permet-il de mieux comprendre cette tragédie ?

L’objectif n’est pas d’apporter une réponse toute faite, mais d’éclairer et de nourrir un débat aux fortes résonances contemporaines.

Renseignements : association.tml@orange.fr / mylene.lacoste@orange.fr / 06 83 41 75 05

Auditorium Bedat Rue des gaves 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:association.tml@orange.fr »}, {« link »: « mailto:mylene.lacoste@orange.fr »}] Auditorium de 90 places

« Gurs, banalité du mal ? » documentaire réalisé par Pierre Vidal

©Bergé Mickael