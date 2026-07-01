Projection : « Gurs, banalité du mal ? », Auditorium Bedat, Oloron-Sainte-Marie
vendredi 18 septembre 2026 · Auditorium Bedat · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Projection : « Gurs, banalité du mal ? » Vendredi 18 septembre, 18h00 Auditorium Bedat Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
« Gurs, banalité du mal ? », un documentaire réalisé par Pierre Vidal
Projection suivie d’un débat, organisée par l’association Terres de mémoires et de luttes.
Avons-nous tiré les leçons du drame du camp de Gurs, longtemps oublié et effacé des mémoires ? Le concept de « banalité du mal », élaboré par la philosophe Hannah Arendt, elle-même internée dans ce camp, permet-il de mieux comprendre cette tragédie ?
L’objectif n’est pas d’apporter une réponse toute faite, mais d’éclairer et de nourrir un débat aux fortes résonances contemporaines.
Renseignements : association.tml@orange.fr / mylene.lacoste@orange.fr / 06 83 41 75 05
Auditorium Bedat Rue des gaves 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:association.tml@orange.fr »}, {« link »: « mailto:mylene.lacoste@orange.fr »}] Auditorium de 90 places
« Gurs, banalité du mal ? » documentaire réalisé par Pierre Vidal
©Bergé Mickael
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