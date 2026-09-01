Informations pratiques

Châteauroux

Projection James et la pêche géante

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:25:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre du Festival Play it again, l’Apollo vous propose une projection du film James et la pêche géante .

De Henry Selick

Royaume-Uni, 1997, 1h20, VF, à partir de 7 ans

Un orphelin qui vit avec ses deux tantes cruelles se lie d’amitié avec des insectes anthropomorphes qui habitent à l’intérieur d’une pêche géante. Ils s’embarquent pour un voyage vers New York. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

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English :

As part of the Play It Again Festival, the Apollo is screening the movie James and the Giant Peach.

L’événement Projection James et la pêche géante Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme