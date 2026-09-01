Projection James et la pêche géante Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Projection James et la pêche géante
4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:25:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre du Festival Play it again, l’Apollo vous propose une projection du film James et la pêche géante .
De Henry Selick
Royaume-Uni, 1997, 1h20, VF, à partir de 7 ans
Un orphelin qui vit avec ses deux tantes cruelles se lie d’amitié avec des insectes anthropomorphes qui habitent à l’intérieur d’une pêche géante. Ils s’embarquent pour un voyage vers New York. .
4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34
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English :
As part of the Play It Again Festival, the Apollo is screening the movie James and the Giant Peach.
L’événement Projection James et la pêche géante Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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