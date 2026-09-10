Projection La Vie rêvée de Walter Mitty (2013) – Micro-Folie, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Projection La Vie rêvée de Walter Mitty (2013) – Micro-Folie Vendredi 18 septembre, 20h00 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Places limitées (inscription obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T01:00:00+02:00 – 2026-09-19T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T01:00:00+02:00 – 2026-09-19T03:00:00+02:00

Walter Mitty, archiviste discret pour le magazine Life, n’ose s’évader qu’en rêve jusqu’au jour où une photographie essentielle vient à manquer, menaçant tout un pan de la mémoire collective. Il part alors à sa recherche, pour un périple qui le mènera bien plus loin qu’il n’aurait osé l’imaginer.

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, ce film rend hommage aux photographes et à la force des images comme témoins de notre histoire. En partant à la recherche d’un négatif unique et irremplaçable, Walter ravive une mémoire menacée, résiste à l’oubli et réimagine sa place dans le monde en résonance directe avec le thème européen « Le patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « micro-folies.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Walter Mitty, archiviste discret pour le magazine Life, n’ose s’évader qu’en rêve jusqu’au jour où une photographie essentielle vient à manquer, menaçant tout un pan de la mémoire collective. Il part…

©Twentieth Century Fox France