[PROJECTION] Le roi des forêts ancestrales, l’Ours brun CAUTERETS Cauterets
[PROJECTION] Le roi des forêts ancestrales, l’Ours brun CAUTERETS Cauterets samedi 18 juillet 2026.
Cauterets
[PROJECTION] Le roi des forêts ancestrales, l’Ours brun
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Dans cet épisode, vous pénétrerez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard.
Réalisation Alwa Deluze, société de production Bellota
Durée 43 minutes
Entrée libre et gratuite Sans inscription
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. In this episode, we take you deep into the old-growth forests of the Pyrenees, in search of the mythical bear. You’ll follow in the footsteps of the most emblematic representative of Pyrenean nature. In the course of this quest, you’ll discover the infinite richness of the old-growth forests of the mountains.
Produced by: Alwa Deluze, Bellota production company
Running time: 43 minutes
Free admission No registration required
L’événement [PROJECTION] Le roi des forêts ancestrales, l’Ours brun Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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