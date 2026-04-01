Projection Les femmes en première ligne pour l’avenir de l’océan Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle

La Rochelle

Projection Les femmes en première ligne pour l’avenir de l’océan

Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-04-29

La Rochelle Université organise une projection ouverte au grand public à l’amphithéâtre de l’Aquarium La Rochelle. L’occasion de découvrir le documentaire Les femmes en première ligne pour l’avenir de l’océan , réalisé par Women Action for the Ocean.

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Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com

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English :

La Rochelle Université is organizing a screening open to the general public at the Aquarium La Rochelle amphitheater. This is an opportunity to discover the documentary Les femmes en première ligne pour l?avenir de l?océan , produced by Women Action for the Ocean.

L’événement Projection Les femmes en première ligne pour l’avenir de l’océan La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-15 par Nous La Rochelle