Projection Les Pyrénées secrètes le roi des forêts ancestrales, l’ours ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Arrens-Marsous

Projection Les Pyrénées secrètes le roi des forêts ancestrales, l’ours

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Projection du film-documentaire Les Pyrénées secrètes, le roi des forêts ancestrales, l’ours.

Dans ce film réalisé en 2022 par Alwa DELUZE, l’un de nos gardes moniteurs du Parc national, Laurent NEDELEC, a participé à la capture des images naturalistes, en immersion dans le milieu naturel.

On y retrouve aussi de magnifiques séquences de Grégory ORTET pour rendre compte de l’ambiance mystérieuse et intimiste de nos forêts de montagnes.

Une plongée de 43 minutes aux cotés des espèces fréquentant nos forêts et nos estives.

– Durée 43 min. + temps d’échange en suivant.

– Projection gratuite, tout public.

– Réservation fortement conseillée par téléphone, dans la limite des places disponibles. .

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Screening of the documentary film Les Pyrénées secrètes, le roi des forêts ancestrales, l’ours.

In this film made in 2022 by Alwa DELUZE, one of our National Park rangers, Laurent NEDELEC, took part in capturing the naturalist images, immersed in the natural environment.

Grégory ORTET’s magnificent sequences also capture the mysterious, intimate atmosphere of our mountain forests.

A 43-minute dive alongside the species that frequent our forests and mountain pastures.

L’événement Projection Les Pyrénées secrètes le roi des forêts ancestrales, l’ours Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65