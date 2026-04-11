Projection Lost for words Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle

La Rochelle

Projection Lost for words

Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Projection du documentaire réalisé par Hannah Papacek-Harper en partenariat avec les escales documentaires

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Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

Screening of the documentary directed by Hannah Papacek-Harper in partnership with les escales documentaires

L’événement Projection Lost for words La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle