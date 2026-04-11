Projection Lost for words Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle
Projection Lost for words Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle mardi 28 avril 2026.
La Rochelle
Projection Lost for words
Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Projection du documentaire réalisé par Hannah Papacek-Harper en partenariat avec les escales documentaires
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Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
Screening of the documentary directed by Hannah Papacek-Harper in partnership with les escales documentaires
L’événement Projection Lost for words La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle
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