PROJECTION MÉMOIRE DE LA LUMIÈRE LA PHOTOGRAPHIE AUX ARCHIVES DE L’HÉRAULT Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
PROJECTION MÉMOIRE DE LA LUMIÈRE LA PHOTOGRAPHIE AUX ARCHIVES DE L’HÉRAULT
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un voyage au cœur de l’histoire photographique de l’Hérault.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales de l’Hérault présentent en avant-première Mémoire de la lumière la photographie aux Archives de l’Hérault. Cette vidéo d’une dizaine de minutes invite le public à découvrir l’histoire de la photographie à travers la richesse des collections conservées par les Archives. Des premiers procédés photographiques aux usages contemporains, elle met en lumière l’évolution des techniques, des regards et des pratiques qui ont contribué à documenter le territoire et ses habitants. Un voyage captivant au cœur d’un patrimoine visuel exceptionnel.
La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Malvina Comte, chargée de collecte et de classement des archives privées iconographiques.
Accès libre et gratuit
Durée 1h
Tout public .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr
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English : PROJECTION MÉMOIRE DE LA LUMIÈRE LA PHOTOGRAPHIE AUX ARCHIVES DE L’HÉRAULT
A journey into the heart of the Hérault’s photographic history.
L’événement PROJECTION MÉMOIRE DE LA LUMIÈRE LA PHOTOGRAPHIE AUX ARCHIVES DE L’HÉRAULT Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 PIERRESVIVES
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